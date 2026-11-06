В Якутии впервые в истории российской алмазодобычи обнаружили природный голубой алмаз ювелирного качества редчайшего типа IIb. Уникальный кристалл весом 2,74 карата извлекли на Накынском кимберлитовом поле. Сейчас специалисты компании «Алроса» завершают его огранку, а готовый бриллиант планируют представить в конце ноября 2026 года.

По информации компании, за десятилетия разработки отечественных месторождений её специалисты впервые столкнулись с голубым алмазом такого типа. Природная окраска кристалла обусловлена присутствием бора в его структуре. Именно этот химический элемент придаёт драгоценному камню характерный голубой оттенок.

Ещё одна особенность находки — исключительно высокая чистота. Как утверждают в «Алросе», внутри камня полностью отсутствуют включения. Сочетание природного цвета, чистоты и редкого происхождения делает его особенно ценным для ювелирного искусства.

«Впервые в отечественной истории удалось получить такой уникальный голубой кристалл. Это очень важное событие для «Алросы» и всей алмазной отрасли. Возможно, подобная находка больше никогда не повторится», — отметил генеральный директор компании Павел Маринычев.

Он подчеркнул, что перед специалистами стоит задача сохранить природную красоту кристалла и превратить его в бриллиант, достойный занять место среди самых редких драгоценных камней мира. Особое значение, по словам Маринычева, имеет то, что всю работу выполняют российские мастера.

Сейчас над огранкой алмаза трудятся 11 высококвалифицированных специалистов. Они завершают создание бриллианта, который компания намерена публично представить уже в конце месяца. Его итоговая масса, форма и стоимость пока не раскрываются.

Природные голубые алмазы относятся к числу самых редких и дорогих драгоценных камней. По данным «Алросы», они встречаются даже реже розовых, а экземпляры с высокой чистотой особенно востребованы среди коллекционеров.

Находка представляет интерес и для геологов. Она впервые подтвердила присутствие борсодержащих алмазов типа IIb на месторождениях Накынского поля. Это может помочь учёным подробнее изучить условия формирования подобных кристаллов в земных недрах.

Ранее Life.ru сообщал о добыче крупнейшего в истории России алмаза ювелирного качества. Компания «Алроса» обнаружила в Якутии кристалл массой 468,30 карата, получивший название «80 лет Победы в Великой Отечественной войне». Необычный камень янтарного оттенка стал рекордным по размерам среди отечественных ювелирных алмазов.