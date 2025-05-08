Крупнейший в стране алмаз ювелирного качества получил символичное название
«Алроса»: В России добыли крупнейший в истории страны алмаз ювелирного качества
Алмаз «80 лет Победы в Великой Отечественной войне». Обложка © Telegram / ALROSA
Предприятие «Алроса» успешно извлекло из недр рекордный для России алмаз ювелирного качества. Масса камня достигает 468,30 карата при размерах 56х54х22 миллиметра, что делает его крупнейшим из когда-либо найденных в стране. Об этом рассказали в пресс-службе компании.
«На сегодняшний день это крупнейший алмаз ювелирного качества, добытый в России. Символично, что он найден в год 80-летия Великой Победы», — рассказал гендиректор фирмы Павел Маринычев.
Размеры камня — 56х54х22. Фото © Telegram / ALROSA
В связи с этим в компании было принято решение назвать камень в честь знакового события — теперь алмаз носит имя «80 лет Победы в Великой Отечественной войне».
Ранее компания «Алроса» огранила самый крупный в России бриллиант, который был назван «Новое Солнце». Минерал медово-золотистого оттенка был найден на арктическом месторождении Эбелях. Он формировался порядка миллиарда лет назад в недрах земли. Позднее стало известно, что уникальный камень будет продан на аукционе.