Крупнейший в стране алмаз ювелирного качества получил символичное название

Предприятие «Алроса» успешно извлекло из недр рекордный для России алмаз ювелирного качества. Масса камня достигает 468,30 карата при размерах 56х54х22 миллиметра, что делает его крупнейшим из когда-либо найденных в стране. Об этом рассказали в пресс-службе компании.

«На сегодняшний день это крупнейший алмаз ювелирного качества, добытый в России. Символично, что он найден в год 80-летия Великой Победы», — рассказал гендиректор фирмы Павел Маринычев.

Размеры камня — 56х54х22. Фото © Telegram / ALROSA

В связи с этим в компании было принято решение назвать камень в честь знакового события — теперь алмаз носит имя «80 лет Победы в Великой Отечественной войне».