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8 мая, 08:56

Крупнейший в стране алмаз ювелирного качества получил символичное название

«Алроса»: В России добыли крупнейший в истории страны алмаз ювелирного качества

Алмаз «80 лет Победы в Великой Отечественной войне». Обложка © Telegram / ALROSA

Алмаз «80 лет Победы в Великой Отечественной войне». Обложка © Telegram / ALROSA

Предприятие «Алроса» успешно извлекло из недр рекордный для России алмаз ювелирного качества. Масса камня достигает 468,30 карата при размерах 56х54х22 миллиметра, что делает его крупнейшим из когда-либо найденных в стране. Об этом рассказали в пресс-службе компании.

«На сегодняшний день это крупнейший алмаз ювелирного качества, добытый в России. Символично, что он найден в год 80-летия Великой Победы», — рассказал гендиректор фирмы Павел Маринычев.

Размеры камня — 56х54х22. Фото © Telegram / ALROSA

Размеры камня — 56х54х22. Фото © Telegram / ALROSA

В связи с этим в компании было принято решение назвать камень в честь знакового события — теперь алмаз носит имя «80 лет Победы в Великой Отечественной войне».

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Ранее компания «Алроса» огранила самый крупный в России бриллиант, который был назван «Новое Солнце». Минерал медово-золотистого оттенка был найден на арктическом месторождении Эбелях. Он формировался порядка миллиарда лет назад в недрах земли. Позднее стало известно, что уникальный камень будет продан на аукционе.

Ольга Сливченко
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