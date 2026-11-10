Цена нефти марки Brent на бирже ICE опустилась ниже $90 за баррель
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Мировые цены на нефть продолжают падение второй день подряд. Во вторник, 10 ноября, стоимость январских фьючерсов на североморскую смесь Brent на лондонской бирже ICE впервые с 31 августа опустилась ниже $90 за баррель. Это следует из приведённых данных торгов.
К 11:50 мск нефть Brent подешевела на 3,14%, достигнув отметки $89,66 за баррель. Таким образом, котировки преодолели очередной психологически важный уровень после резкого снижения накануне.
Спустя пять минут падение несколько замедлилось. По состоянию на 11:55 мск январские контракты торговались по $89,95 за баррель, теряя 2,83%.
Одновременно снижалась стоимость американской нефти WTI. Декабрьские фьючерсы на этот сорт подешевели на 2,72%, до $84,49 за баррель.
Нынешнее падение стало продолжением обвала, зафиксированного 9 ноября. Тогда январские контракты Brent по итогам торгов потеряли 5,85%, завершив сессию на отметке $92,57 за баррель.
Давление на нефтяной рынок оказывают ожидания возможного ослабления напряжённости на Ближнем Востоке. Инвесторы отреагировали на заявления президента США Дональда Трампа о положительной динамике переговоров по Ирану.
Ранее Life.ru сообщал о резком падении стоимости нефти Brent ниже $95 за баррель. На торгах 4 ноября январские фьючерсы подешевели более чем на 8%, впервые с начала сентября пробив эту отметку. Одновременно снижались котировки американской WTI, которая потеряла свыше 7,5%.