Цена нефти Brent в ходе торгов на лондонской бирже ICE опускалась ниже 95 долларов за баррель впервые с 4 сентября 2026 года. Согласно приведённой биржевой сводке, январские фьючерсы на североморскую смесь подешевели более чем на 8%.

К 19:46 по московскому времени стоимость Brent достигла 94,74 доллара за баррель. По отношению к предыдущей расчётной цене снижение составило 8,55%.

Падение котировок резко ускорилось в течение нескольких минут. В 19:35 январские контракты торговались по 96,88 доллара, потеряв 6,49%. Спустя четыре минуты цена опустилась до 95,8 доллара, а ещё через семь минут преодолела отметку в 95 долларов.

Одновременно дешевела американская нефть WTI. Декабрьские фьючерсы на этот сорт снизились на 7,58%, до 88,81 доллара за баррель.

Таким образом, оба основных нефтяных эталона показали резкое снижение. При этом в приведённых данных не уточняется, какие именно события спровоцировали ускорение падения котировок.