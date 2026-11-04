Стоимость нефти летит вниз и уже пробивает сентябрьские отметки
Стоимость нефти Brent на бирже ICE опустилась ниже $95 за баррель
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Цена нефти Brent в ходе торгов на лондонской бирже ICE опускалась ниже 95 долларов за баррель впервые с 4 сентября 2026 года. Согласно приведённой биржевой сводке, январские фьючерсы на североморскую смесь подешевели более чем на 8%.
К 19:46 по московскому времени стоимость Brent достигла 94,74 доллара за баррель. По отношению к предыдущей расчётной цене снижение составило 8,55%.
Падение котировок резко ускорилось в течение нескольких минут. В 19:35 январские контракты торговались по 96,88 доллара, потеряв 6,49%. Спустя четыре минуты цена опустилась до 95,8 доллара, а ещё через семь минут преодолела отметку в 95 долларов.
Одновременно дешевела американская нефть WTI. Декабрьские фьючерсы на этот сорт снизились на 7,58%, до 88,81 доллара за баррель.
Таким образом, оба основных нефтяных эталона показали резкое снижение. При этом в приведённых данных не уточняется, какие именно события спровоцировали ускорение падения котировок.
Ранее Life.ru сообщал о снижении стоимости Brent ниже $111 за баррель на торгах 2 ноября. Тогда январские фьючерсы опустились до $110,11 впервые с 29 октября. Ещё в конце октября нефть торговалась выше $113, после чего котировки начали снижаться.