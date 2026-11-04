Коммерческие запасы нефти в США сократились пятую неделю подряд, достигнув 409,8 млн баррелей. За семь дней, завершившихся 30 октября, американские хранилища потеряли ещё 900 тысяч баррелей сырья. Такие данные приведены в еженедельном отчёте Управления энергетической информации Минэнерго США (EIA).

Нынешний объём запасов на 4% ниже среднего показателя за аналогичный период последних пяти лет. Неделей ранее в американских хранилищах находилось 410,6 млн баррелей нефти. При этом аналитики ожидали более скромного сокращения — примерно на 200 тысяч баррелей.

Одновременно американские нефтеперерабатывающие заводы увеличили загрузку мощностей до 94,5%. Ежедневно предприятия перерабатывали около 16,7 млн баррелей сырья, тогда как добыча нефти в стране достигла 14 млн баррелей в сутки.

Сократились и запасы нефтепродуктов. Объём бензина уменьшился на 200 тысяч баррелей, до 209 млн. Гораздо заметнее просели запасы дистиллятов, включая дизельное топливо и печное горючее. За неделю они упали на 3,6 млн баррелей, до 99,3 млн — минимального уровня с мая 2003 года.

Несмотря на продолжающееся истощение запасов, мировые нефтяные котировки 4 ноября снижались. К 18:50 мск январские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE подешевели на 2,81%, до $100,69 за баррель. Американская WTI также теряла в цене, опускаясь в район $93 за баррель.

По данным Reuters, участники рынка оценивали последствия промежуточных выборов в США, по итогам которых демократы получили контроль над обеими палатами Конгресса. Инвесторы также следили за перспективами урегулирования конфликта Вашингтона с Тегераном и возможным восстановлением поставок нефти из Персидского залива.