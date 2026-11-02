Январские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE подешевели до $110,11 за баррель. Котировки опустились ниже отметки $111 впервые с 29 октября, свидетельствуют данные торговой площадки.

По состоянию на 06:05 мск 2 ноября стоимость контракта JAN27 снизилась на 2,927 пункта. Объём торгов достиг 371 988 контрактов. Исторический график ICE показывает, что 29 октября январские фьючерсы торговались по $110,80 за баррель. В последующие дни котировки поднимались выше $111, а к концу октября достигали отметок свыше $113.

При этом в течение последнего года стоимость январского контракта значительно выросла. В ноябре 2025 года она находилась в районе $60–65 за баррель, а к концу октября 2026-го превысила $110. На этом отрезке рост сопровождался заметными колебаниями: в марте котировки резко поднялись выше $80, в мае приблизились к $90, а осенью преодолели отметку $100. 2 ноября цена развернулась вниз и продолжила снижение. Для сравнения: декабрьский контракт DEC26 на тот же момент стоил $117,55 за баррель.

Ранее эксперт заявил, что дорогая перевозка увеличивает фактические расходы покупателей нефти до 150 долларов за баррель и выше. При котировках Brent около 115 долларов доставка на отдельных маршрутах добавляет ещё примерно 40 долларов. По оценке специалиста, Brent может продолжить движение к 120 долларам за баррель без учёта доставки. Компенсировать возможный дефицит запасами сложнее, поскольку часть резервов уже израсходована. При этом роста самой биржевой цены до 150–200 долларов эксперт не ожидает.