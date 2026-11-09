В Саудовской Аравии нефтепровод «Восток — Запад» подвергся атаке в районе города Медина. На объекте вспыхнул пожар, однако аварийным службам удалось быстро потушить огонь. Пострадавших нет, работа нефтепровода не нарушена. Об этом сообщает государственное Саудовское агентство печати (SPA) со ссылкой на Министерство энергетики королевства.

«В понедельник трубопровод Восток — Запад в районе города Медина подвергся атаке, в результате возникло ограниченное возгорание, которое ликвидировали аварийные бригады», — говорится в заявлении ведомства.

После происшествия специалисты проверили состояние нефтепровода и приняли дополнительные меры безопасности. В министерстве подчеркнули, что атака не повлияла на транспортировку нефти.

Магистраль «Восток — Запад» имеет стратегическое значение для Саудовской Аравии. Она соединяет нефтедобывающие районы на востоке страны с портом Янбу на Красном море. Благодаря этому королевство может экспортировать нефть в обход Ормузского пролива.

Ранее Life.ru сообщал, что хуситы заявили об ударах по аэропорту Эр-Рияда и объектам Saudi Aramco. По утверждению представителей движения, для атак использовались баллистические и крылатые ракеты, а также беспилотники.