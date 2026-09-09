Бриджерс похвалили за небритые ноги и вспомнили про подмышки Джулии Робертс

Певица и актриса Фиби Бриджерс привлекла внимание на Венецианском кинофестивале необычной для светского мероприятия деталью. На фотосессии фильма она появилась в роскошной юбке Gucci, открывавшей ноги с естественными волосками. Об этом пишет Daily Mail.

Образ Бриджерс быстро стал одной из обсуждаемых тем фестиваля. Поклонники похвалили знаменитость за то, что она не стала подстраиваться под привычные требования к внешности женщин на красной дорожке.

В соцсетях пользователи отмечали, что певица выглядела элегантно и при этом не пыталась скрыть естественные особенности своей внешности. По мнению поклонников, такие появления помогают спокойнее относиться к волосам на теле и не воспринимать их как признак неопрятности.

При этом реакция оказалась неоднозначной. Некоторые комментаторы заявили, что небритые ноги не должны превращаться в отдельный повод для восхищения или критики, поскольку каждая женщина вправе самостоятельно решать, как ей выглядеть.

Бриджерс присоединилась к знаменитостям, которые демонстрировали естественные волосы на публике. Один из самых известных подобных случаев произошёл в 1999 году: Джулия Робертс появилась с небритыми подмышками на премьере фильма «Ноттинг Хилл».

История Бриджерс вновь вызвала дискуссию о двойных стандартах внешности. От женщин на светских мероприятиях по-прежнему часто ждут идеально гладкой кожи, тогда как естественные волосы на теле у мужчин воспринимаются гораздо спокойнее.

Тема естественной растительности уже становилась отдельным бьюти-трендом. В августе Life.ru рассказывал, как в Китае девушки начали красить волосы в подмышках в яркие цвета и публиковать фотографии необычных образов в соцсетях. Такой подход связывают с бодипозитивом и идеей свободы выбора — удалять волосы, оставлять их естественными или превращать в элемент стиля.