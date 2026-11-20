33-я бригада Вооружённых сил Украины (ВСУ), командование которой связано родственными узами с окружением главаря киевского руководства Владимира Зеленского, оказалась в тяжёлом положении на Харьковском направлении. Российские силовики заявили РИА «Новости» о разгроме остатков второго батальона соединения и бегстве его военнослужащих.

Отмечается, что бригаде отводили особую роль в украинской армии. Её планировали сделать элитным и показательным подразделением. Командует соединением полковник Дмитрий Палиса, брат Павла Палисы, занимающего высокую должность в офисе Зеленского. Основной удар пришёлся на второй батальон: после массированного артиллерийского обстрела его остатки, по данным российских силовых структур, были выведены из строя.

Ранее Life.ru писал, что некоторые украинские военнослужащие добровольно сдавались в плен российским бойцам во время боёв за Доброполье в ДНР из-за издевательств собственного командования. На передовых позициях в Доброполье украинское командование преимущественно оставляло солдат старше 50 лет либо совсем молодых бойцов. При этом иностранные наёмники предпочитали находиться в тылу.