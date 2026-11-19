Морпехи ВС РФ взяли в плен четырёх участников украинской диверсионно-разведывательной группы под Добропольем. Как рассказал РИА «Новости» командир взвода с позывным Рева, противник сложил оружие после перестрелки.

«Их было четыре человека. Они понимают, что им проще сдаться в плен, потому что жить хотят», — сообщил военнослужащий 177-го гвардейского полка морской пехоты группировки войск «Центр».

По словам командира, российские бойцы обнаружили украинскую группу на добропольском направлении. Между сторонами начался стрелковый бой, однако продолжать сопротивление участники ДРГ не стали. Все четверо сдались в плен.

Возраст задержанных, как уточнил Рева, составляет приблизительно от 25 до 35 лет. Во время допроса они утверждали, что оказались в украинской армии из-за преследования со стороны сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК).

Командир также объяснил, какие задачи выполняют подобные подразделения ВСУ. По его словам, диверсионно-разведывательные группы занимаются поиском мест сосредоточения российских военнослужащих и отслеживанием маршрутов их передвижения.

При этом захват участников ДРГ, как утверждает Рева, позволил получить сведения уже о расположении украинских подразделений. Российские военные установили местонахождение нескольких опорных пунктов и скоплений личного состава ВСУ на подступах к Доброполью. Впоследствии по выявленным целям нанесли удары расчёты беспилотников.

Операция проходила на направлении, где российские подразделения ранее вели бои за Доброполье. 16 октября начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину об освобождении города.