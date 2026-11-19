Некоторые украинские военнослужащие добровольно сдавались в плен российским бойцам во время боёв за Доброполье в ДНР из-за издевательств собственного командования. Об этом РИА «Новости» рассказал командир разведывательной роты 177-го гвардейского полка морской пехоты группировки войск «Центр» с позывным Лотос.

«Противник сидит, не бережёт свой личный состав, издевается над ними. Сколько уже было таких ситуаций, когда брали в плен. Они сами к нам шли сдаваться. Они понимают, что они в проигрышной ситуации, деваться некуда, они хотят жить», — рассказал военнослужащий.

По словам разведчика, на передовых позициях в Доброполье украинское командование преимущественно оставляло солдат старше 50 лет либо совсем молодых бойцов. При этом иностранные наёмники, как утверждает Лотос, предпочитали находиться в тылу.

Российский офицер принимал непосредственное участие в боях за город. Ранее он рассказывал о нехватке подготовки у молодых украинских военнослужащих, которые, по его словам, допускали ошибки и выдавали расположение своих позиций.