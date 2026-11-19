«Они сами к нам шли»: Разведчик раскрыл причины сдачи ВСУ в плен в Доброполье
Лотос: Солдаты ВСУ сдавались в Доброполье из-за издевательств командиров
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Некоторые украинские военнослужащие добровольно сдавались в плен российским бойцам во время боёв за Доброполье в ДНР из-за издевательств собственного командования. Об этом РИА «Новости» рассказал командир разведывательной роты 177-го гвардейского полка морской пехоты группировки войск «Центр» с позывным Лотос.
«Противник сидит, не бережёт свой личный состав, издевается над ними. Сколько уже было таких ситуаций, когда брали в плен. Они сами к нам шли сдаваться. Они понимают, что они в проигрышной ситуации, деваться некуда, они хотят жить», — рассказал военнослужащий.
По словам разведчика, на передовых позициях в Доброполье украинское командование преимущественно оставляло солдат старше 50 лет либо совсем молодых бойцов. При этом иностранные наёмники, как утверждает Лотос, предпочитали находиться в тылу.
Российский офицер принимал непосредственное участие в боях за город. Ранее он рассказывал о нехватке подготовки у молодых украинских военнослужащих, которые, по его словам, допускали ошибки и выдавали расположение своих позиций.
Ранее Life.ru сообщал, что 16 октября начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил Владимиру Путину об освобождении Доброполья. Впоследствии Минобороны раскрыло тактику российских морпехов при наступлении на город. Военнослужащие проникали через украинские позиции небольшими группами, закреплялись и постепенно накапливали силы для штурма. Подготовка к операции началась ещё в мае с нарушения логистики ВСУ на подступах к населённому пункту. В конце октября глава ДНР Денис Пушилин сообщил о продолжении боёв за соседние с Добропольем территории.
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