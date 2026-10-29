Освобождение Доброполья не конец сражения: Пушилин рассказал о приказе для нашей Армии

Боевые действия на Добропольском направлении в Донецкой Народной Республике продолжаются, несмотря на освобождение города Доброполье российскими войсками. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что в соседних населённых пунктах ещё остаются подразделения ВСУ, которые предстоит вытеснить.

В интервью ТАСС руководитель региона подчеркнул, что установление контроля над Добропольем не означает завершения боёв на этом участке фронта. По его словам, Российской армии необходимо освободить оставшиеся населённые пункты и провести зачистку территории.

«На добропольском направлении точка ещё не поставлена. Рядом есть населённые пункты, которые находятся под контролем противника, и ещё предстоит их освобождение и зачистка, и это только до выхода на границу», — сказал Пушилин.

Таким образом, по оценке главы ДНР, перед российскими подразделениями на этом направлении остаются боевые задачи. Речь идёт в том числе об установлении контроля над территориями, которые пока удерживают украинские военные.