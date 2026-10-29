Освобождение Доброполья не конец сражения: Пушилин рассказал о приказе для нашей Армии
Пушилин заявил о продолжении боёв за ряд сёл у Доброполья
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Боевые действия на Добропольском направлении в Донецкой Народной Республике продолжаются, несмотря на освобождение города Доброполье российскими войсками. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что в соседних населённых пунктах ещё остаются подразделения ВСУ, которые предстоит вытеснить.
В интервью ТАСС руководитель региона подчеркнул, что установление контроля над Добропольем не означает завершения боёв на этом участке фронта. По его словам, Российской армии необходимо освободить оставшиеся населённые пункты и провести зачистку территории.
«На добропольском направлении точка ещё не поставлена. Рядом есть населённые пункты, которые находятся под контролем противника, и ещё предстоит их освобождение и зачистка, и это только до выхода на границу», — сказал Пушилин.
Таким образом, по оценке главы ДНР, перед российскими подразделениями на этом направлении остаются боевые задачи. Речь идёт в том числе об установлении контроля над территориями, которые пока удерживают украинские военные.
16 октября начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину об освобождении Доброполья. По его словам, город заняли бойцы группировки войск «Центр». Одновременно было объявлено о переходе под контроль российских сил населённого пункта Алексеево-Дружковка. В свежем обзоре событий СВО от 29 октября Life.ru рассказал о продолжающихся боях в районе Доброполья.
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