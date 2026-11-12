Американский Институт изучения войны (ISW) подтвердил новое продвижение российских войск к юго-востоку от Доброполья в Донецкой Народной Республике. Аналитики установили изменение позиций ВС РФ на основании видеозаписей с геолокацией, опубликованных 10 ноября. Об этом организация сообщила в своей сводке за 11 ноября.

По данным ISW, российские подразделения продвинулись в центральной части населённого пункта Белицкое, расположенного к юго-востоку от Доброполья. Изученные кадры позволили специалистам определить местоположение российских военнослужащих и зафиксировать их появление на новых участках.

Помимо продвижения в Белицком, аналитики отметили действия небольших российских групп к северу и юго-востоку от Доброполья. По оценке института, военнослужащие ВС РФ проникали на отдельные позиции, после чего украинские подразделения наносили по ним удары.

Основанием для этих выводов стали дополнительные видеозаписи, опубликованные 10 и 11 ноября. Таким образом, американские специалисты зафиксировали как изменение линии соприкосновения, так и операции российских подразделений по проникновению в украинские оборонительные порядки.

При этом в сводке ISW говорится именно о локальном продвижении в центральной части Белицкого. Установление контроля над всем населённым пунктом на основании этих кадров аналитики не констатировали.

Добропольское направление остаётся одним из участков активных боевых действий в ДНР. Российские подразделения продолжают операции в районе населённых пунктов к северу и юго-востоку от города. По оценке ISW, действия ВС РФ на этом участке связаны с попытками расширить контролируемую территорию и развить наступление в направлении украинских оборонительных рубежей.