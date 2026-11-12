Геолокация не оставила сомнений: ISW зафиксировал продвижение ВС РФ под Добропольем
ISW подтвердил продвижение российских войск под Добропольем в ДНР
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Американский Институт изучения войны (ISW) подтвердил новое продвижение российских войск к юго-востоку от Доброполья в Донецкой Народной Республике. Аналитики установили изменение позиций ВС РФ на основании видеозаписей с геолокацией, опубликованных 10 ноября. Об этом организация сообщила в своей сводке за 11 ноября.
По данным ISW, российские подразделения продвинулись в центральной части населённого пункта Белицкое, расположенного к юго-востоку от Доброполья. Изученные кадры позволили специалистам определить местоположение российских военнослужащих и зафиксировать их появление на новых участках.
Помимо продвижения в Белицком, аналитики отметили действия небольших российских групп к северу и юго-востоку от Доброполья. По оценке института, военнослужащие ВС РФ проникали на отдельные позиции, после чего украинские подразделения наносили по ним удары.
Основанием для этих выводов стали дополнительные видеозаписи, опубликованные 10 и 11 ноября. Таким образом, американские специалисты зафиксировали как изменение линии соприкосновения, так и операции российских подразделений по проникновению в украинские оборонительные порядки.
При этом в сводке ISW говорится именно о локальном продвижении в центральной части Белицкого. Установление контроля над всем населённым пунктом на основании этих кадров аналитики не констатировали.
Добропольское направление остаётся одним из участков активных боевых действий в ДНР. Российские подразделения продолжают операции в районе населённых пунктов к северу и юго-востоку от города. По оценке ISW, действия ВС РФ на этом участке связаны с попытками расширить контролируемую территорию и развить наступление в направлении украинских оборонительных рубежей.
Ранее Life.ru рассказывал, как российские морские пехотинцы использовали тактику скрытного проникновения малыми группами во время боёв за Доброполье. По данным Минобороны РФ, военнослужащие 61-й бригады и 177-го полка морской пехоты группировки войск «Центр» постепенно занимали позиции и накапливали силы для последующих штурмов. Подготовка к операции началась ещё в мае, когда российские подразделения приступили к нарушению логистики ВСУ на подступах к городу.