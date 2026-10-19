Молодые украинские военнослужащие во время боёв за Доброполье сами помогали российским военным обнаруживать свои позиции. По словам командира разведывательно-десантной роты 177-го отдельного гвардейского полка с позывным Лотос, бойцы ВСУ из-за недостатка подготовки допускали ошибки, которые позволяли определить их местонахождение. Об этом он рассказал газете «Известия».

В частности, украинские солдаты называли дороги, перекрёстки и другие ориентиры, фактически раскрывая расположение своих подразделений. Лотос утверждает, что среди них было немало молодых людей, мобилизованных против своей воли. По его оценке, они плохо ориентировались на местности и уступали своим командирам в подготовке.

Российский военнослужащий также рассказал, что украинские подразделения не ожидали наступления с южного направления. Штурмовые группы заходили в город в том числе через поля, пока противник продолжал передвигаться по привычным маршрутам и не контролировал восточные подступы.

Ещё одной проблемой ВСУ, по словам Лотоса, стало снабжение. Украинские бойцы обращались к своему командованию с просьбами доставить воду, продукты и медикаменты, однако не всегда получали необходимую помощь.

Ранее Life.ru рассказывал об окружении украинских подразделений в Доброполье. В начале октября российские войска продвигались в северной части города, а морская пехота закреплялась на его окраинах. Уже 9 октября Минобороны РФ сообщило о взятии под контроль ещё 103 зданий. Бои продолжались в жилых кварталах и возле городских объектов.

Позднее, 17 октября, начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил Владимиру Путину о взятии Доброполья. По данным российской стороны, группировке «Центр» удалось завершить окружение и установить контроль над городом. При этом 19 октября военкор Евгений Лисицын сообщил, что в Доброполье продолжается зачистка, поскольку отдельные позиции всё ещё удерживают украинские военные.