«Бриллианты — уже не модно»: муж Ирины Пинчук подарил ей кольцо с доступом к счёту
Ирина Пинчук показала необычное кольцо, привязанное к счёту мужа
Ирина Пинчук показала привязанное к счёту супруга кольцо. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / pinchuk_official
Блогер Ирина Пинчук показала подписчикам необычный подарок от супруга Саламбека Мартазанова. Вместо традиционного украшения ей досталось платёжное кольцо, которое связано с банковским счётом мужа.
«Самое лучшее кольцо, девочки, которое может мужчина подарить. Все эти бриллианты — это уже не модно, не стильно», — сказала блогер.
Супруг Пинчук назвал свой жест очередным предложением руки и сердца. Блогерша сразу поинтересовалась, как активировать кольцо и действительно ли к нему привязана банковская карта мужа. Позже она пояснила подписчикам, что речь идёт именно о платёжном кольце, связанном с его счётом.
Ранее Life.ru рассказывал о личной жизни Ирины Пинчук и её отношениях с Саламбеком. Пара не раз становилась предметом внимания поклонников, однако подробности своего романа блогер предпочитала не раскрывать сразу. Позже стало известно, что возлюбленные провели никах — религиозную церемонию заключения брака по мусульманским традициям — без публичного торжества. Пинчук также рассказала о свадебном подарке, который получила от избранника.
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