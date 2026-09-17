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Регион
Опубликовано 17 сентября, 12:00

«Бриллианты — уже не модно»: муж Ирины Пинчук подарил ей кольцо с доступом к счёту

Ирина Пинчук показала необычное кольцо, привязанное к счёту мужа

Ирина Пинчук показала привязанное к счёту супруга кольцо. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / pinchuk_official

Ирина Пинчук показала привязанное к счёту супруга кольцо. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / pinchuk_official

Блогер Ирина Пинчук показала подписчикам необычный подарок от супруга Саламбека Мартазанова. Вместо традиционного украшения ей досталось платёжное кольцо, которое связано с банковским счётом мужа.

«Самое лучшее кольцо, девочки, которое может мужчина подарить. Все эти бриллианты — это уже не модно, не стильно», — сказала блогер.

Супруг Пинчук назвал свой жест очередным предложением руки и сердца. Блогерша сразу поинтересовалась, как активировать кольцо и действительно ли к нему привязана банковская карта мужа. Позже она пояснила подписчикам, что речь идёт именно о платёжном кольце, связанном с его счётом.

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Ранее Life.ru рассказывал о личной жизни Ирины Пинчук и её отношениях с Саламбеком. Пара не раз становилась предметом внимания поклонников, однако подробности своего романа блогер предпочитала не раскрывать сразу. Позже стало известно, что возлюбленные провели никах — религиозную церемонию заключения брака по мусульманским традициям — без публичного торжества. Пинчук также рассказала о свадебном подарке, который получила от избранника.

Больше новостей о звёздах, личной жизни знаменитостей и событиях шоу-бизнеса — в разделе «Знаменитости» на Life.ru.

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Юрий Лысенко
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