Британец ходил в туалет до 100 раз в день из-за болезни Крона

45-летний британец Сас Парсад рассказал, как симптомы, которые он сначала принял за пищевое отравление, оказались проявлением болезни Крона. В худший период мужчина ходил в туалет до 100 раз в сутки и практически перестал выходить из дома, рассказал он в беседе с Metro.

Проблемы начались ещё в 2011 году. Парсад проснулся ночью с сильными спазмами и решил, что съел что-то испорченное. Однако спустя десять дней состояние не улучшилось, и он обратился к врачу.

Следующие месяцы ушли на обследования. За это время боли усилились, а постоянные позывы в туалет фактически лишили британца привычной жизни: он не мог работать, переехал к матери и старался не отходить далеко от ванной комнаты. Мужчина также сильно похудел.

В марте 2012 года врачи диагностировали у него болезнь Крона — хроническое воспалительное заболевание желудочно-кишечного тракта. По словам Парсада, известие о том, что заболевание останется с ним на всю жизнь и в будущем может потребоваться операция, стало для него тяжёлым ударом.

Позднее мужчина изменил рацион и образ жизни: отказался от части переработанных продуктов, начал заниматься спортом, следить за сном, питьевым режимом и практиковать интервальное голодание. Парсад утверждает, что сейчас его симптомы значительно слабее и хирургического вмешательства ему удалось избежать.

При этом такой опыт нельзя считать универсальным способом лечения болезни Крона. Заболевание действительно может переходить в длительную ремиссию, но официальные медицинские рекомендации предусматривают индивидуально подобранную терапию, а данных об эффективности интервального голодания при болезни Крона пока недостаточно.

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