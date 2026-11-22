Британский пловец-экстремал Льюис Пью преодолел около 15 километров в Ормузском проливе, где неподалёку от него взрывались и горели танкеры. Во время одного из этапов заплыва спортсмен услышал два мощных взрыва, а затем увидел поражённое судно примерно в четырёх километрах от себя. Об опасном приключении 56-летнего британца сообщает Associated Press.

Пью провёл в опасной акватории три дня, с 16 по 18 ноября. Его маршрут пролегал вдоль побережья Омана — от полуострова Мусандам до мыса Ормуз. Пловец отправился в воду в обычных плавках, очках и шапочке с символикой ООН, несмотря на продолжающиеся боевые действия.

Первое происшествие случилось уже вскоре после начала заплыва. Британец услышал два взрыва, заметил поражённый нефтяной танкер и приближающиеся истребители. Из-за угрозы безопасности ему пришлось прервать плавание и покинуть воду.

На следующий день спортсмен вновь оказался рядом с атакованным судном. Возвращаясь в порт, он увидел горящий газовоз, над которым поднимались огромные огненные шары.

«Вокруг судна горела вода», — вспоминал Пью.

В общей сложности британец провёл в воде около шести с половиной часов. Его целью было привлечь внимание к экологическим последствиям конфликта вокруг Ирана. По словам пловца, нефть и химические вещества с повреждённых судов угрожают морским животным, коралловым рифам, мангровым лесам и прибрежным экосистемам.