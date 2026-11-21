Нефтяной танкер подорвался на морской мине у выхода из порта Хасаб в Омане и загорелся. Судно пыталось пройти через Ормузский пролив по запрещённому маршруту при поддержке американских военных. Об этом заявили в военно-морских силах Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

Подрыв нефтяного танкера на мине у берегов Омана. Видео © Х / theink___

Экипаж нарушил установленные правила судоходства и воспользовался маршрутом, который не был разрешён для прохода. После столкновения с миной на танкере прогремел взрыв, начался пожар. Судно потеряло возможность продолжать движение.

В КСИР возложили ответственность за случившееся на нарушение навигационных ограничений и использование рекомендаций американских военных. Название и принадлежность танкера в заявлении КСИР не уточняются. Иранские военные предупредили, что продолжают контролировать передвижение судов в Ормузском проливе и Персидском заливе.