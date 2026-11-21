Нефтяной танкер подорвался на мине у выхода из порта Хасаб в Омане и загорелся
Нефтяной танкер подорвался на морской мине у выхода из порта Хасаб в Омане и загорелся. Судно пыталось пройти через Ормузский пролив по запрещённому маршруту при поддержке американских военных. Об этом заявили в военно-морских силах Корпуса стражей исламской революции (КСИР).
Подрыв нефтяного танкера на мине у берегов Омана. Видео © Х / theink___
Экипаж нарушил установленные правила судоходства и воспользовался маршрутом, который не был разрешён для прохода. После столкновения с миной на танкере прогремел взрыв, начался пожар. Судно потеряло возможность продолжать движение.
В КСИР возложили ответственность за случившееся на нарушение навигационных ограничений и использование рекомендаций американских военных. Название и принадлежность танкера в заявлении КСИР не уточняются. Иранские военные предупредили, что продолжают контролировать передвижение судов в Ормузском проливе и Персидском заливе.
Ранее Life.ru сообщал о подрыве двух нефтяных танкеров в Ормузском проливе. По данным КСИР, суда пытались воспользоваться несанкционированным маршрутом при поддержке американских военных и наткнулись на морские мины.
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)