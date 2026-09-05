Британец умер после процедуры по увеличению полового члена в Таиланде

43-летний британско-нигерийский бизнесмен Иго «Tiny» Убирибо умер после косметической процедуры по увеличению полового члена во время отдыха в Таиланде. Причиной смерти стал тромб, который перекрыл сосуд в лёгком, сообщает Daily Mail.

В марте Убирибо находился в Бангкоке вместе с женой Даниэль Симба Аллен. В одной из клиник ему ввели 40 миллилитров гиалуроновой кислоты и лидокаина. После процедуры супруги отправились на массаж.

Во время массажа мужчина пожаловался на боль в груди и дважды потерял сознание. Жена вызвала скорую помощь, после чего Убирибо доставили в больницу Сукхумвит. Сначала он отвечал на вопросы врачей, однако вскоре потерял сознание.

Медики диагностировали у него тромбоэмболию лёгочной артерии. Врачи перевели пациента в реанимацию и проводили сердечно-лёгочную реанимацию более 100 минут. Убирибо умер утром 6 марта.

По данным расследования, перед потерей сознания мужчина сообщил врачам о боли в груди. Его жена также рассказала медикам о проведённых инъекциях. Врачи планировали провести компьютерную томографию, однако состояние пациента резко ухудшилось.

Ранее Life.ru сообщал о смерти российской модели Екатерины Блиновой в Таиланде. Девушка несколько месяцев боролась за жизнь после тяжёлой аварии. Она ехала на мотоцикле в качестве пассажира и получила серьёзные травмы. После ДТП врачи срочно провели операцию, однако состояние Блиновой оставалось критическим.