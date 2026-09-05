«Сепсис после уколов»: В Саранске расследуют смерть пациентки клиники

В Саранске расследуют смерть 36-летней девушки, которая скончалась после лечения гормональным препаратом. Об этом журналистам рассказал супруг погибшей.

Кристина обратилась к ревматологу частной клиники «НОВОМЕД-ЭМ» из-за болей в суставах. Врач назначила ей курс уколов «Дипроспана», однако, как утверждает мужчина, не учла наличие у женщины диабета первого типа.

Супруг погибшей заявил, что после инъекций у неё появились осложнения в области стоп. По его словам, из мест проколов начала выделяться жидкость, а обращения к врачу не привели к госпитализации — женщине рекомендовали обрабатывать повреждения антисептиком.

Через несколько дней Кристину доставили в республиканскую больницу. Медики диагностировали у неё некроз мягких тканей, флегмону и сепсис, после чего провели операцию.

Как утверждает муж женщины, до её смерти следователи уже расследовали возможное причинение тяжкого вреда здоровью и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. После смерти Кристины мужчина добился дополнительной проверки и был признан потерпевшим по новому уголовному делу о причинении смерти по неосторожности.

В Baza также сообщили, что клиника предлагала семье мировое соглашение и компенсацию в размере 1,75 млн рублей. Супруги согласились на условия, однако позже женщина умерла.

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