29-летняя модель из Орла скончалась после пяти месяцев комы в Таиланде

Российская модель Екатерина Блинова умерла в Таиланде спустя несколько месяцев после тяжёлой аварии. Девушка попала в ДТП в марте и с тех пор находилась в коме.

Авария произошла 28 марта. Блинова ехала пассажиром на мотоцикле и получила серьёзные травмы. После происшествия врачи провели экстренную операцию, однако состояние девушки оставалось критическим.

Модель находилась в реанимации государственного госпиталя Таиланда. Спустя несколько месяцев после аварии стало известно о её смерти. О смерти Екатерины сообщили на её странице в соцсети. Прощание с моделью должно пройти 4 сентября в её родном городе Орле.

Ранее близкие девушки рассказывали, что после ДТП она получила тяжёлую черепно-мозговую травму и нуждалась в длительном лечении.

Ранее Life.ru писал, что в Москве скончалась туристка, впавшая в кому после удаления зуба в Таиланде. Незадолго до этого тайские врачи одобрили перевозку пациентки в Россию. Состояние оценивалось как стабильно тяжёлое. 23 марта в провинцию Чонбури прибыли российские специалисты, которые успешно доставили Екатерину в Москву для продолжения лечения. Спасти её, к сожалению, не удалось.