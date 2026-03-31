Российская модель впала в кому после аварии на Пхукете

В Таиланде 29-летняя россиянка Екатерина Блинова оказалась в коме после падения с байка. Лечение девушки уже обходится почти в миллион рублей, и эта сумма продолжает расти — родственники вынуждены просить о помощи.

Россиянка впала в кому после аварии на Пхукете/ Фото © Telegram / BAZA

Уроженка Орловской области больше полугода жила на Пхукете. По информации BAZA, 28 марта она попала в серьезную аварию. Медики диагностировали тяжелую черепно-мозговую травму с кровоизлиянием и смещением мозга, а также перелом ноги.

Пострадавшую экстренно доставили в клинику, где провели операцию — декомпрессивную трепанацию черепа и удаление гематомы. Хирургическое вмешательство длилось около двух часов и прошло без осложнений, однако состояние пациентки по-прежнему оценивается как тяжелое.

Страхового полиса у Екатерины не оказалось, поэтому все расходы ложатся на семью. Мать девушки рассказала, что счет уже достиг миллиона рублей, а каждый последующий день в стационаре стоит 130 тысяч. Родные и друзья не могут покрыть такую сумму самостоятельно и организовали сбор средств.

Ранее Life.ru писал, что в Москве скончалась туристка, впавшая в кому после удаления зуба в Таиланде. Ранее, 19 марта, тайские врачи одобрили перевозку пациентки в Россию. Состояние оценивалось как стабильно тяжёлое. 23 марта в провинцию Чонбури прибыли российские специалисты, которые успешно доставили Екатерину в Москву для продолжения лечения. Спасти её, к сожалению, не удалось.