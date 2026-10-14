Британец в 16 лет создал бренд полотенец с годовой выручкой в £750 тысяч

Британский предприниматель Харрисон Нотт, будучи 16-летним подростком, развил бренд охлаждающих полотенец CoolTowel до годовой выручки в сотни тысяч фунтов стерлингов. Однако компания столкнулась с проблемами доставки и претензиями покупателей к продукции, сообщает Daily Mail.

Нотт запустил бизнес в 2023 году. Он разработал полотенца из трёхслойной полиэфирной ткани, которые охлаждают кожу за счёт испарения воды. Чтобы воспользоваться изделием, достаточно намочить его, отжать лишнюю влагу и резко встряхнуть на воздухе.

В прошлом году подросток победил в конкурсе Alibaba CoCreate Pitch Event, обойдя 15 тысяч участников со всего мира и получив приз в размере 150 тысяч фунтов. Среди судей был бывший футболист сборной Англии Рио Фердинанд, который впоследствии стал инвестором CoolTowel и возглавил направление партнёрств. Как утверждает Нотт, однажды компания распродала все запасы за два дня, а за одну ночь получила выручку в 100 тысяч фунтов. За неделю покупатели приобрели продукцию на 600 тысяч фунтов, а общая выручка бизнеса за текущий год превысила 750 тысяч фунтов.

При этом рост продаж сопровождался трудностями. Нотт заявил, что TikTok Shop отменял заказы, из-за чего компания потеряла три месяца летнего сезона. По его оценке, за это время бизнес мог бы заработать миллионы фунтов. Кроме того, мошенники использовали его изображение в рекламе: один из таких продавцов, по словам предпринимателя, получил 20 тысяч заказов.

На сайте CoolTowel покупатели также сообщают о проблемах с доставкой, недостаточном охлаждающем эффекте и обратной связью со службой поддержки. Несмотря на выручку, компания не вышла на прибыль. Значительную часть доходов забирают расходы на рекламу и комиссионные выплаты партнёрам.

Ранее падел-бум в Великобритании обернулся проблемами для инвесторов: в строительство кортов вложили более 300 миллионов долларов, однако некоторые клубы уже столкнулись с банкротством. Стремительное расширение спортивной инфраструктуры грозит привести к избытку площадок. За шесть лет количество кортов в стране выросло с 69 до 1825 — более чем в 26 раз. Одной из проблем стала высокая стоимость игры. В среднем аренда площадки обходится британцам примерно в 30 фунтов за час, а в Лондоне цены местами достигают 100 фунтов. Однако даже такие расценки не всегда позволяют покрывать расходы: корты хорошо загружены по вечерам и выходным, но в другое время привлекать посетителей значительно сложнее.