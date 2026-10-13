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Регион
Опубликовано 13 октября, 19:52

Илон Маск вновь потерял статус триллионера из-за падения акций SpaceX

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alessia Pierdomenico

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alessia Pierdomenico

Состояние Илона Маска во вторник, 13 октября, вновь опустилось ниже триллиона долларов. Как сообщает Forbes, причиной стало падение акций его компании SpaceX.

По данным издания, к утру вторника активы предпринимателя подешевели примерно на 26,3 миллиарда долларов. Бумаги SpaceX после открытия торгов потеряли более 3% стоимости, из-за чего Маск и лишился статуса триллионера.

Примечательно, что этот статус продержался у бизнесмена лишь четыре дня — именно столько прошло с момента, когда он снова вошёл в клуб обладателей состояния свыше триллиона.

К 18:58 по московскому времени акции SpaceX опускались на 3,7%, до 157,09 доллара за штуку.

SpaceX занимается производством космической техники и была создана Маском в 2002 году. В феврале компанию объединили с другим его проектом — xAI. Впервые же первым в истории триллионером предприниматель стал в июне после выхода SpaceX на биржу через IPO.

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Напомним, Life.ru писал, что Илон Маск вновь стал триллионером после роста акций SpaceX и Tesla. По данным Forbes, после открытия торгов в США состояние основателя этих компаний превысило отметку в 1 триллион долларов, а за день его капитал вырос на 30,6 миллиарда долларов по сравнению с показателем на момент закрытия торгов в пятницу, 2 октября. Forbes по-прежнему называет Маска самым богатым человеком в мире, тогда как состояние основателя Amazon Джеффа Безоса оценивают примерно в 371,5 миллиарда долларов.

Больше аналитики о ценах, нефти, валюте и бизнесе — в разделе «Экономика» на Life.ru.

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Вероника Бакумченко
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