Британии после призывов готовиться к войне массово скупают радио и фонарики

В Великобритании резко вырос спрос на радиоприёмники и фонарики после призывов властей готовиться к возможным чрезвычайным ситуациям и военным угрозам. За несколько дней количество заказов на радиоприёмники увеличилось в пять раз, а некоторые модели полностью исчезли из продажи, пишет The Daily Telegraph.

По данным издания, уже к 24 октября в четырёх торговых точках раскупили семь моделей радиоприёмников с ручной подзарядкой. Одновременно онлайн-магазин электроники Maplin зафиксировал рост продаж фонариков на 284% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего месяца. Спрос на портативные аккумуляторы увеличился на 106%.

Ажиотаж начался после запуска 22 октября правительственной программы Be Ready («Будь готов»). Британцам рекомендовали заранее собрать запас необходимых вещей, чтобы самостоятельно продержаться не менее трёх суток в случае масштабных перебоев с электричеством, водоснабжением или связью.

В список вошли питьевая вода, консервы и другие продукты длительного хранения, медикаменты, наличные деньги, копии документов и номера экстренных служб. Кроме того, власти посоветовали держать дома фонарики, запасные батарейки, заряженные пауэрбанки и радиоприёмники, способные работать без электричества.

Кампания рассчитана на три года и направлена на подготовку населения к различным чрезвычайным ситуациям, включая природные катастрофы, кибератаки и возможные военные угрозы.

Накануне министр обороны Великобритании Уэс Стритинг предупредил, что стране необходимо подготовиться к возможной войне в течение ближайшей тысячи дней. По его оценке, к 2030 году потенциальные противники Лондона могут нарастить военный потенциал настолько, что получат возможность атаковать Соединённое Королевство. Министр призвал укреплять сотрудничество с НАТО и США, ускорять модернизацию вооружённых сил и расширять оборонное производство.