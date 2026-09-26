Британия даст 12 компаниям доступ к данным Украины для разработки ИИ-дронов

Минобороны Великобритании открыло конкурс для компаний, которые будут разрабатывать ИИ-модели для автономных беспилотников на основе данных, собранных на Украине. На первом этапе к базе Avengers AI Labs планируют допустить до 12 разработчиков, следует из материалов британского правительства.

Массив содержит сведения с дневных и инфракрасных сенсоров, работающих в зоне боевых действий. По данным британской стороны, в нём уже более 6 млн танков, артиллерийских систем, средств ПВО, пехоты, ударных Shahed и разведывательных беспилотников.

Разработчикам предлагают создать технологии, которые позволят нескольким аппаратам самостоятельно распределять задачи, распознавать и отслеживать цели, согласовывать действия и использовать данные с разных сенсоров. При этом системы должны сохранять работоспособность в условиях ограниченной связи и при недоступности спутниковой навигации.

В конкурсе предусмотрены четыре направления: автономное распознавание целей, распределённое принятие решений, выполнение задач группой аппаратов при ограниченных каналах связи и объединение информации от нескольких платформ. Отобранные проекты должны подходить для оборонных задач Великобритании и Украины. Заявки планируется оценить в течение ближайших недель, после чего компании начнут работать с данными Avengers AI Labs.

Доступ британской стороны к этой базе появился в рамках соглашения, подписанного 24 августа премьер-министром Энди Бёрнемом и главарём киевского руководства Владимиром Зеленским. Партнёрство также предусматривает совместные технологические проекты. Среди них — разработка систем на основе украинских данных с британскими технологиями и создание энергоэффективных ИИ-чипов для будущих дронов, роботизированных и автономных платформ.

Ранее бывшие военные Великобритании выразили обеспокоенность состоянием вооружённых сил страны и призвали увеличить расходы на оборону. Адмирал Алан Уэст, экс-первый морской лорд, заявил, что после многолетнего недофинансирования британские вооружённые силы оказались в тяжёлом положении. Он отметил, что страна уже находится в «серой зоне», где наблюдаются кибератаки, появление беспилотников вблизи объектов и угрозы подводным кабелям. К этой критике присоединился бывший начальник Генштаба Ричард Даннатт, который возложил ответственность за сложившуюся ситуацию на премьер-министра Энди Бёрнема и канцлера казначейства Джона Хили.