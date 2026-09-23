США испытали корпус термоядерной боеголовки W93 для подлодок Columbia

США провели летное испытание корпуса создаваемой термоядерной боеголовки W93. Об этом сообщили в Национальном управлении по ядерной безопасности США (NNSA).

Запуск провели с помощью метеорологической ракеты Atrax. Во время испытания специалисты проверяли, как корпус боеприпаса выдерживает аэродинамические нагрузки при входе в атмосферу. Полученные данные планируют использовать при разработке неядерных компонентов новой боеголовки. Работы над ними ведутся в Национальных лабораториях Sandia.

W93 стала первой новой термоядерной боеголовкой, которую США разрабатывают почти за 40 лет. Программа её создания стартовала в мае 2022 года на базе Лос-Аламосской национальной лаборатории в Нью-Мексико.

Ожидается, что серийное производство W93 начнётся в середине 2030-х годов. Боеголовки планируют установить на межконтинентальные баллистические ракеты Trident II, которыми оснащаются стратегические подводные лодки класса Columbia.

А ранее США и 40 союзников призвали государства предупреждать о пусках баллистических ракет минимум за сутки. Авторы инициативы предлагают заранее уведомлять о типе ракеты, предполагаемом времени и районе старта, а также направлении её движения. Объясняют они это необходимостью снизить риск случайной эскалации.