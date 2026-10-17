Британия депортировала выходца с Украины за поджог дома и машины Стармера

Великобритания депортировала 28-летнего гражданина Румынии украинского происхождения Станислава Карпюка, осуждённого за участие в сговоре с целью поджогов имущества, связанного с бывшим премьер-министром Киром Стармером. О высылке сообщило британское МВД.

В какую страну отправили Карпюка, ведомство не уточнило. После депортации ему запрещён повторный въезд в Великобританию. Карпюк участвовал в подготовке преступлений и организации расчётов, следует из сообщения Королевской прокурорской службы. Непосредственным исполнителем трёх поджогов обвинение назвало гражданина Украины Романа Лавриновича. Присяжные признали обоих виновными в июне 2026 года.

Атаки произошли с 8 по 12 мая 2025 года на севере Лондона. Целями стали ранее принадлежавший Стармеру автомобиль Toyota RAV4, квартира в Ислингтоне, где он прежде жил, и его частный дом в Кентиш-тауне. На процессе прозвучало, что фигуранты общались с пользователем Telegram под именем EL Money. По данным, представленным суду, Лавриновичу обещали £3 тысячи в криптовалюте при условии, что поджоги будут сняты на видео и попадут в новости. Карпюк должен был помочь превратить вознаграждение в наличные.

Ранее Life.ru рассказывал о приговорах по этому делу: Лавринович получил семь лет заключения, Карпюк — два года. Третьего подсудимого, украинца Петра Починка, присяжные оправдали.