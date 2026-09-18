Как вы яхту назовёте: 19-летний суданец на еле живой надувной лодке привёз в Британию 165 мигрантов

В Великобритании 19-летнего уроженца Южного Судана Чана Матока Атака приговорили к двум годам и трём месяцам тюрьмы за доставку 165 мигрантов в страну на лодке через Ла-Манш. Об этом сообщает британское Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA).

Рейс состоялся 23 июля. На 14-метровом надувном судне находились 164 пассажира и сам Атак, среди них были 31 несовершеннолетний в возрасте от 14 до 17 лет. Путь занял почти сутки. Из двух моторов работал только один, борта постепенно сдувались, внутрь поступала вода, а навигационного и полноценного спасательного оборудования не было.

По данным обвинения, Атак держал румпель не менее полутора часов. Перед появлением британских пограничников он заглушил двигатель, снял заметную синюю куртку и смешался с остальными людьми, однако следователи потом его всё равно вычислили.

Судья Сара Каунселл отметила, что человек, который берётся управлять подобным судном, отвечает за безопасность находящихся на борту. При этом суд не установил, что Атак организовывал переправу или получал от неё прибыль. Сам он прибыл в Великобританию как проситель убежища.

На момент июльского рейса 165 человек были рекордом для одной небольшой лодки. Уже в августе показатель превысили: Life.ru писал, что через Ла-Манш на одной надувной «мегалодке» добрались сразу 230 мигрантов.