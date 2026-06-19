Суд приговорил двоих выходцев с Украины к тюрьме за поджог дома Стармера

Серия преступлений была совершена с 8 по 12 мая 2025 года. Злоумышленники подожгли дверь частного дома премьера стоимостью порядка £2 млн в районе Кентиш-таун на севере Лондона, а также старый внедорожник Toyota RAV4, принадлежавший главе кабинета. Кроме того, огонь охватил квартиру в Ислингтоне, которой Стармер владел с 1991 по 1997 год. Сам политик после победы лейбористов в июле 2024-го перебрался с семьёй в резиденцию на Даунинг-стрит. К моменту атак указанные объекты не использовались им для проживания. Вердикт присяжные вынесли 15 июня. Вина 22-летнего Лавриновича и 27-летнего Карпюка была признана доказанной, хотя оба фигуранта отрицали обвинения. Третий подсудимый — 35-летний украинец Пётр Починок — оправдан по статье о сговоре с целью поджога, создающего угрозу жизни людей.