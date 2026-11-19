Британия и Норвегия расщедрились на два боевых катера для Украины
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Великобритания и Норвегия направят более 100 млн фунтов стерлингов на строительство двух скоростных ударных катеров для украинских ВМС. Суда изготовят на британских предприятиях и оснастят ракетным вооружением и системами ПВО. О совместном проекте британский премьер Энди Бёрнем и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре объявили на встрече сторонников Украины в Берлине.
Длина каждого катера составит около 30 метров. По оценке британского правительства, их боевые возможности будут сопоставимы с фрегатами, однако стоимость окажется значительно ниже. В Лондоне рассчитывают, что новые суда позволят украинскому флоту проводить наступательные операции и отражать воздушные атаки.
Финансирование разделят поровну между двумя странами. Деньги выделят через Коалицию по морским возможностям (Maritime Capability Coalition), которую возглавляют Лондон и Осло. В оснащении катеров задействуют европейских поставщиков. Одной из задач новых судов станет защита морского коридора в Чёрном море. По данным норвежского правительства, с момента открытия маршрута в сентябре 2023 года по нему перевезли 200 млн тонн грузов, более половины которых пришлось на зерновую продукцию.
Йонас Гар Стёре связал совместную программу с защитой украинской экономики и обеспечением безопасности международных поставок продовольствия. Британский министр обороны Уэс Стритинг, в свою очередь, заявил, что катера должны укрепить позиции Украины в Чёрном море.
Помимо морской программы, Бёрнем объявил о поставке Киеву ещё 1000 ударных беспилотников большой дальности. Норвегия также планирует продолжить поддержку Украины в рамках программы имени Нансена: правительство предложило выделить на военную и гражданскую помощь в 2027 году 85 млрд норвежских крон.
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