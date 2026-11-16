Польша получила заключительную в 2026 году партию тяжёлой военной техники из Южной Кореи — танков K2 Black Panther и 155-мм самоходных гаубиц K9 Thunder. Об этом сообщило польское Агентство по вооружениям.

Морем в страну переправили несколько десятков боевых машин. Новое вооружение предназначено двум бригадам 16-й механизированной дивизии, размещённой на северо-востоке республики. Это соединение прикрывает восточный фланг НАТО.

Поставки идут по двум масштабным соглашениям. За 6,5 млрд долларов Варшава заказала 180 танков: 116 K2GF ожидаются в 2026–2027 годах, ещё 64 машины в адаптированном исполнении K2PL — в 2028–2030-м. Артиллерийский контракт стоимостью 2,6 млрд долларов рассчитан на передачу 152 установок K9 в период с 2025 по 2027 год.