Британия национализирует Avanti West Coast в марте 2027 года

Британское правительство в марте 2027 года переведёт железнодорожного оператора Avanti West Coast под государственный контроль. Министр транспорта Хейди Александер объявила о решении накануне конференции Лейбористской партии в Ливерпуле, подчеркнув, что власти намерены воспользоваться первой возможностью для смены оператора.

«Завтра на конференции Лейбористской партии Великобритании я объявлю, что мы национализируем железнодорожные перевозки Avanti West Coast при первой же возможности. Мы строим железную дорогу, на которую Британия сможет полагаться», — пишет Александер в соцсети Х.

Лидер лейбористов и премьер-министр Великобритании Энди Бёрнем также заявил, что пассажиры слишком долго сталкивались с проблемами компании. По его словам, после перехода Avanti под государственный контроль приоритетом станут пассажиры, а не акционеры.

«Хватит это терпеть. Годами людей заставляли мириться с отменами поездов, задержками, переполненностью и услугами Avanti, которые раз за разом их подводили. Поэтому моё лейбористское правительство переводит Avanti West Coast в государственную собственность при первой же возможности — уже в марте следующего года», — утверждает Бёрнем.

The Times отмечает, что этим летом Avanti West Coast показала самый высокий в стране показатель отменённых поездов — примерно вдвое выше среднего. Пунктуальность на линии, соединяющей Лондон с Манчестером и другими городами северо-запада Англии, также снизилась по сравнению с уровнем примерно в 60% пять лет назад. За год пассажиры подали более 1,4 млн заявок на компенсацию из-за задержек поездов Avanti. Это примерно на миллион больше, чем в 2019 году.

При этом правительство пока не обещает снижения стоимости билетов. Александер заявила изданию, что железнодорожная система сталкивается с дефицитом в £2 млрд между доходами и расходами на эксплуатацию. Передача Avanti станет частью более масштабного плана лейбористов по возвращению железнодорожных операторов под государственный контроль после окончания их контрактов. К концу 2027 года отраслью должна начать управлять государственная компания Great British Railways. После перехода Avanti в госсобственность в частном секторе останутся два крупных оператора — East Midlands Railway и CrossCountry.

«Сегодня правительство объявило, что 7 марта 2027 года мы перейдём в государственную собственность. Хотя форма собственности изменится, на ваши билеты это никак не повлияет. Пожалуйста, продолжайте путешествовать и бронировать билеты в обычном режиме», — подтверждает Avanti West Coast.

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