Британия одобрила добычу газа в Северном море на фоне энергокризиса

Великобритания разрешила начать добычу газа на крупном месторождении Jackdaw в Северном море, несмотря на прежние экологические ограничения. Первое топливо оттуда может поступить потребителям уже в конце октября. Об этом сообщило британское правительство.

Решение связано с необходимостью укрепить энергетическую безопасность страны на фоне роста цен и нестабильности мировых поставок. Министр энергетики Миатта Фанбулле заявила, что собственный газ позволит Великобритании лучше подготовиться к зиме и сократить зависимость от импорта.

«Тщательно рассмотрев все соответствующие факторы, я согласилась с тем, что регулирующий орган может выдать разрешение на добычу газа на месторождении Jackdaw», — говорится в заявлении министра.

Jackdaw расположено примерно в 250 километрах к востоку от шотландского Абердина и считается крупнейшим из известных неразработанных газовых месторождений Великобритании. После выхода на полную мощность оно сможет обеспечить около 6% британской добычи газа в Северном море.

Проект получил первоначальное одобрение ещё в 2022 году, однако впоследствии столкнулся с судебными разбирательствами. В 2025 году суд в Эдинбурге признал экологическую оценку недостаточной, поскольку она не учитывала в полной мере выбросы от последующего сжигания добытого топлива.

Теперь власти решили разрешить запуск месторождения после повторного рассмотрения проекта. Его эксплуатацией займётся Adura — совместное предприятие Shell и Equinor. При этом решение уже вызвало критику экологических организаций, считающих расширение добычи ископаемого топлива противоречащим климатическим обязательствам Лондона.

В правительстве подчёркивают, что Jackdaw не считается новым проектом с точки зрения лицензирования, поскольку разрешение на его разработку выдавалось ранее. Судьба другого крупного месторождения, Rosebank, пока остаётся неопределённой.