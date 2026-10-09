Британцам предрекли рост счетов за отопление из-за риска дефицита газа зимой

Великобритания может столкнуться с нехваткой газа этой зимой, если погода окажется по-настоящему морозной. Об этом со ссылкой на отчёт европейских операторов газотранспортных систем пишет The Telegraph.

Издание относит Соединённое Королевство к числу стран, которые хуже всего защищены от газового кризиса. При суровых морозах запасы топлива могут подойти к концу, а это грозит стране масштабными энергетическими проблемами.

Чтобы не остаться без ресурсов, Лондону придётся докупать сжиженный природный газ у Соединённых Штатов. Такие закупки неизбежно ударят по кошелькам обычных семей, ведь счета за энергию вырастут. Положение осложняется тем, что резервы газа в Евросоюзе тоже на исходе.

Ранее Life.ru сообщал, что запасы газа в европейских хранилищах опустились до минимума за 13 лет. Особенно сложная ситуация сложилась в Западной Европе. Глава британской энергетической компании Centrica Крис О’Ши предупредил, что у Великобритании практически не осталось газа в хранилищах на предстоящую зиму. При этом британские власти рассчитывают обеспечить страну топливом за счёт собственной добычи, поставок из Норвегии и импорта СПГ.

Также мы писали, что Евросоюз рискует подойти к концу холодов с подземными хранилищами, заполненными лишь на 11%. Такой вариант развития событий описан в зимнем прогнозе Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG). Он возможен, если поставки СПГ окажутся скудными, а трубопроводный газ из России перестанет поступать совсем.