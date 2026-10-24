Винни-Пух остаётся в Нью-Йорке: Британия не станет отбирать знаменитого медведя у американцев

Посольство Великобритании в США опровергло сообщения о кампании по возвращению оригинального плюшевого Винни-Пуха и его друзей из Нью-Йорка на историческую родину. Британские дипломаты заявили, что игрушки находятся в надёжных руках Нью-Йоркской публичной библиотеки, хотя возможность их временного визита в Соединённое Королевство остаётся открытой. Соответствующее сообщение опубликовано в соцсети X.

«Сообщения о кампании по возвращению Винни-Пуха беспочвенны», — говорится в заявлении.

Дипломаты отметили, что Пух и его друзья каждый год радуют тысячи детей в Нью-Йорке. При этом Великобритания по-прежнему готова принять знаменитого медвежонка, если тот захочет ненадолго приехать на родину.

Поводом для заявления стала публикация The Washington Post, посвящённая столетию первой книги Алана Милна о Винни-Пухе. Газета рассказала о попытках вернуть в Великобританию оригинальные игрушки Кристофера Робина — сына писателя, которые послужили прототипами литературных персонажей.

В 1947 году игрушки отправились в США для продвижения книг Милна. Позднее американский издатель передал коллекцию Нью-Йоркской публичной библиотеке, где она хранится с 1987 года.

В апреле королева Камилла сама посетила библиотеку и подарила коллекции игрушечного Крошку Ру, которого прежде не было среди оригинальных экспонатов. В посольстве Великобритании положительно оценили это символическое воссоединение.

Нью-Йоркская публичная библиотека с юмором отреагировала на заявление дипломатов: «Для тех, кто интересовался: ре-ПУХ-триации не будет». Так учреждение обыграло слово «репатриация».