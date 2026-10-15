Британия вновь потребовала от США вернуть плюшевого Винни-Пуха

Великобритания вновь пытается вернуть из США настоящего плюшевого Винни-Пуха, который вдохновил писателя Алана Александра Милна на создание знаменитого персонажа. Поводом стало столетие первой книги о медвежонке, вышедшей 14 октября 1926 года. Однако Нью-Йоркская публичная библиотека, где хранятся оригинальные игрушки, расставаться с ними не собирается, пишет The Washington Post.

Оригинальные игрушки автора «Винни Пуха». Фото © Wikipedia

Спор идёт не только о самом медведе. Вместе с ним в библиотеке находятся Пятачок, ослик Иа-Иа, Тигра и Кенга — игрушки Кристофера Робина, сына писателя. Именно они стали прототипами героев сказок о лесных приключениях.

История их путешествия за океан началась в 1947 году. Милн с согласия уже взрослого сына передал игрушки американскому издателю для рекламного тура. Обратно в Англию они не вернулись, а спустя 40 лет издательство подарило коллекцию Нью-Йоркской публичной библиотеке.

К юбилею британцы предприняли очередную попытку договориться хотя бы о временном возвращении медвежонка. Писатель Джайлс Брандрет, лично знавший Кристофера Робина, рассказал The Washington Post, что два года назад приезжал в Нью-Йорк как представитель королевы Камиллы. Он хотел организовать выставку оригинальных игрушек в Букингемском дворце.

Однако руководство библиотеки отказалось отпускать экспонаты, сославшись на их возраст и хрупкость. Самому плюшевому медведю уже 105 лет: его купили в лондонском универмаге Harrods в 1921 году на первый день рождения Кристофера Робина.

Споры вокруг коллекции продолжаются десятилетиями. Ещё в 1998 году британские парламентарии требовали вернуть Винни-Пуха на родину. Вопрос обсуждали даже на уровне руководства США и Великобритании, но ни одна попытка успехом не увенчалась.

В этом году королева Камилла сделала американской библиотеке необычный подарок — копию кенгурёнка Ру, которого не было среди пяти сохранившихся оригинальных игрушек. Таким образом, сказочное семейство символически воссоединилось, но на американской территории.

Пока библиотека продолжает выставлять игрушки в Нью-Йорке, британская королевская семья оставляет приглашение открытым. Винни-Пуху и его друзьям готовы предоставить место в Букингемском или Виндзорском дворце, хотя конкретных договорённостей о поездке нет.

История Винни-Пуха началась с подарка маленькому Кристоферу Робину. Как рассказывал Life.ru 14 октября, плюшевый медведь сначала носил имя Эдвард, а затем получил новое в честь медведицы Виннипег из Лондонского зоопарка. Вторую часть имени мальчик позаимствовал у знакомого лебедя. Первая книга Алана Милна «Винни-Пух» вышла ровно сто лет назад, а иллюстрации к ней создал художник Эрнест Шепард. Впоследствии истории перевели на десятки языков и многократно экранизировали.