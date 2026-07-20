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20 июля, 12:58

Внук Заходера зарегистрировал товарный знак «Винни-Пух». Life.ru узнал, что выпустят под брендом

Внук Бориса Заходера зарегистрировал товарный знак «Винни-Пух»

Обложка © YouTube / «Союзмультфильм» / мультфильм «Винни-Пух и все-все-все»

Обложка © YouTube / «Союзмультфильм» / мультфильм «Винни-Пух и все-все-все»

Фёдор Деревянский, внук писателя и переводчика Бориса Заходера, зарегистрировал в Роспатенте товарный знак «Винни-Пух». По данным сервиса Rusprofile, права на него будут действовать до декабря 2032 года.

Перечень товаров и услуг получился внушительным. Под знаком, как стало известно Life.ru, можно выпускать косметику и парфюмерию, лекарства, витамины и БАДы, технику, канцелярию, одежду, обувь, кожгалантерею и товары для животных.

Внук писателя Бориса Заходера хочет торговать мясом под брендом «Винни Пух»
Внук писателя Бориса Заходера хочет торговать мясом под брендом «Винни Пух»

Кроме того, регистрация распространяется на продукты питания, спортивные товары и другие категории. Таким образом, имя сказочного медведя смогут использовать далеко не только при выпуске детской продукции.

Получению прав предшествовал спор с московской «Городской организацией Союза писателей». В 2025 году Суд по интеллектуальным правам досрочно прекратил охрану принадлежавшего организации знака из-за его неиспользования. Компания потеряла права почти в 20 товарных классах, включая игрушки, косметику, канцелярию и кондитерские изделия.

В России планируют выпускать парфюм «Дух Анкориджа»
В России планируют выпускать парфюм «Дух Анкориджа»

Деревянский указывал, что является наследником авторских прав на произведения Заходера и участвует в подготовке нового фильма о Винни-Пухе. Для продвижения картины планируется выпуск товаров с названием и символикой проекта.

Ранее Life.ru также рассказывал о планах наследника Заходера выпускать под брендом «Винни-Пух» мясную продукцию. В заявку также вошли другие продукты — от молочных товаров и чипсов до джемов, супов и квашеной капусты.

Подобная модель давно работает и за пределами России: наследники писателей превращают узнаваемых героев в полноценные лицензионные бренды. Семья Астрид Линдгрен через отдельную компанию управляет правами на её произведения и персонажей, разрешая выпуск книг, фильмов, спектаклей и игрушек; родственники Туве Янссон зарабатывают на лицензиях на муми-троллей для тысяч товаров, а Tolkien Estate контролирует использование наследия автора «Властелина колец». В России наследники тоже защищают такие активы: например, дочь Михаила Шолохова добилась отмены регистрации чужого товарного знака «Тихий Дон».

Зумерский мем «сикс-севен» хотят зарегистрировать как товарный знак в России
Зумерский мем «сикс-севен» хотят зарегистрировать как товарный знак в России

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Марина Фещенко
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