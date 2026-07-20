Внук Заходера зарегистрировал товарный знак «Винни-Пух». Life.ru узнал, что выпустят под брендом

Фёдор Деревянский, внук писателя и переводчика Бориса Заходера, зарегистрировал в Роспатенте товарный знак «Винни-Пух». По данным сервиса Rusprofile, права на него будут действовать до декабря 2032 года.

Перечень товаров и услуг получился внушительным. Под знаком, как стало известно Life.ru, можно выпускать косметику и парфюмерию, лекарства, витамины и БАДы, технику, канцелярию, одежду, обувь, кожгалантерею и товары для животных.

Кроме того, регистрация распространяется на продукты питания, спортивные товары и другие категории. Таким образом, имя сказочного медведя смогут использовать далеко не только при выпуске детской продукции.

Получению прав предшествовал спор с московской «Городской организацией Союза писателей». В 2025 году Суд по интеллектуальным правам досрочно прекратил охрану принадлежавшего организации знака из-за его неиспользования. Компания потеряла права почти в 20 товарных классах, включая игрушки, косметику, канцелярию и кондитерские изделия.

Деревянский указывал, что является наследником авторских прав на произведения Заходера и участвует в подготовке нового фильма о Винни-Пухе. Для продвижения картины планируется выпуск товаров с названием и символикой проекта.

Ранее Life.ru также рассказывал о планах наследника Заходера выпускать под брендом «Винни-Пух» мясную продукцию. В заявку также вошли другие продукты — от молочных товаров и чипсов до джемов, супов и квашеной капусты.

Подобная модель давно работает и за пределами России: наследники писателей превращают узнаваемых героев в полноценные лицензионные бренды. Семья Астрид Линдгрен через отдельную компанию управляет правами на её произведения и персонажей, разрешая выпуск книг, фильмов, спектаклей и игрушек; родственники Туве Янссон зарабатывают на лицензиях на муми-троллей для тысяч товаров, а Tolkien Estate контролирует использование наследия автора «Властелина колец». В России наследники тоже защищают такие активы: например, дочь Михаила Шолохова добилась отмены регистрации чужого товарного знака «Тихий Дон».