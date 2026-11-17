Великобритания передаст Украине более тысячи ракет ближнего действия для противовоздушной обороны вместе с пусковыми установками. Об этом сообщили британские власти на фоне встречи союзников по военной поддержке Киева в Брюсселе.

Пакет стоимостью 240 млн фунтов включает также более десяти радиолокационных станций ПВО. Поставки начнутся в середине декабря. Ранее Лондон уже передал Киеву 400 зенитных ракет. Также шведский министр обороны Поль Йонсон сообщил, что Швеция подписала с Украиной и Великобританией письмо о намерениях по будущим поставкам истребителей Gripen. Других подробностей о документе он не привёл.

Ранее канал «Рыбарь» рассказал об «опасном и точном оружии», которое ВСУ получат от Британии. Речь шла о новой партии британских ракет Storm Shadow. Однако эксперты уверены, что оружие способно создать краткосрочные проблемы, но не приведёт к перелому в зоне СВО.