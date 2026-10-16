«Рыбарь» рассказал об «опасном и точном оружии», которое ВСУ получат от Британии

Новая партия британских ракет Storm Shadow способна создать краткосрочные проблемы, однако не приведёт к перелому в зоне СВО. Такое мнение высказывается в телеграм-канале проекта «Рыбарь», основателем которого является недавно задержанный в Черногории блогер Михаил Звинчук.

«Да, крылатые «Штормы» — опасное и точное оружие. Оно может дать результат в теории. Но он если и будет, то краткосрочный, и какого-то перелома от них ждать не стоит», — написал Звинчук.

Он напомнил,, Storm Shadow до сих пор не смогли оказать решающего влияния на ход боевых действий. Значительно более важным инструментом для ВСУ военблогер считает массовое применение беспилотников, тогда как британские ракеты остаются дорогим и сравнительно немногочисленным средством поражения.

О планах Великобритании передать Украине дополнительную партию Storm Shadow ранее сообщил Bloomberg. Точное количество ракет и сроки их отправки не раскрывались. 14 октября Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Энди Бёрнем также обсуждали ускорение дальнобойной военной помощи Киеву перед зимой.

Ранее Life.ru писал, что Великобритания готовит новую партию Storm Shadow для ударов ВСУ по территории России. По данным Bloomberg, Лондон рассчитывает передать ракеты до наступления зимы.