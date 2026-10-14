The Telegraph: ВМС Великобритании лишились единственного ледокола

Британский ледокольный корабль HMS Protector вернулся в порт после отказа двигателей во время выхода в море. Если повреждения окажутся слишком серьёзными для ремонта, заменить судно Королевский флот сможет лишь в 2030-х годах, сообщает The Telegraph.

Инцидент произошёл во вторник утром, когда корабль покидал Великобританию. После двойного отказа двигателя его отбуксировали обратно в Девонпорт, расположенный в Плимуте. Специалисты оценят состояние судна и возможность восстановления его работоспособности.

HMS Protector обеспечивает ледовое патрулирование, в том числе в Южной Атлантике, и поддерживает британское присутствие на Фолклендских островах и в Антарктике. Его неисправность возникла на фоне обострения споров вокруг Фолклендов и растущего внимания к военной активности в Арктике.

Причиной неисправности могли стать недостатки технического обслуживания. Королевский флот пока не определил дальнейшую судьбу корабля, заявив, что расследование продолжается. В британском оборонном ведомстве ранее подтверждали, что HMS Protector в перспективе заменят более современным судном. Однако сроки его появления пока не названы. Если нынешний корабль не удастся вернуть в строй, Великобритания рискует на несколько лет остаться без специализированной платформы для ледового патрулирования.

Ранее британские военные провели учения по возвращению контроля над Фолклендскими островами в случае их захвата. Манёвры повторяли события войны с Аргентиной 1982 года. Шестидневные учения под названием Cape Upholder состоялись в октябре. В них участвовали около 150 британских десантников и 100 местных добровольцев из Сил обороны Фолклендских островов. Военнослужащие отработали высадку с моря, ночной марш протяжённостью более 30 километров и ближний бой на скалистой местности. Поддержку с воздуха обеспечивал истребитель Typhoon.