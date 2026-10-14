Британские военные отработали захват Фолклендских островов

Британские военные провели учения по возвращению контроля над Фолклендскими (Мальвинскими) островами в случае их захвата. Манёвры повторяли события войны с Аргентиной 1982 года, пишет The Times на фоне нового обострения территориального спора между Лондоном и Буэнос-Айресом.

Шестидневные учения под названием Cape Upholder состоялись в октябре. В них участвовали около 150 британских десантников и 100 местных добровольцев из Сил обороны Фолклендских островов.

Военнослужащие отработали высадку с моря, ночной марш протяжённостью более 30 километров и ближний бой на скалистой местности. Поддержку с воздуха обеспечивал истребитель Typhoon.

За основу сценария взяли операцию «Саттон», проведённую Великобританией в мае 1982 года. Тогда британские войска высадились на архипелаге, который ранее заняла аргентинская армия, и начали наступление для восстановления контроля над территорией.

Подобные тренировки Лондон организует регулярно, однако на этот раз военные впервые воспроизвели эпизоды реальных боевых действий. При этом британское Минобороны настаивает, что манёвры не связаны с последними геополитическими событиями.

Учения прошли на фоне новых заявлений президента Аргентины Хавьера Милея, который продолжает оспаривать британский суверенитет над архипелагом. В сентябре политик назвал нефтедобывающие проекты в этом районе угрозой национальным интересам и объявил о планах укрепить военно-морскую инфраструктуру на Огненной Земле.

Спор между странами продолжается несколько десятилетий. Война 1982 года завершилась поражением Аргентины, однако Буэнос-Айрес по-прежнему считает Мальвинские острова своей территорией. Лондон эти претензии отвергает.

Ранее Аргентина пригрозила Великобритании международным судом из-за добычи нефти у Фолклендских островов. Президент Хавьер Милей потребовал остановить разработку месторождения Sea Lion, предоставив британской стороне две недели. Буэнос-Айрес считает проект незаконным использованием природных ресурсов на спорной территории.