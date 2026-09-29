Аргентина пригрозила Британии судом из-за нефти у Фолклендских островов
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Президент Аргентины Хавьер Милей потребовал от Великобритании остановить реализацию нефтяного проекта Sea Lion у Фолклендских (Мальвинских) островов. Буэнос-Айрес дал Лондону две недели и пригрозил международным разбирательством, если работы не будут прекращены. Официально аргентинские власти уже поручили МИД и правительственным юристам начать арбитражную процедуру в рамках Конвенции ООН по морскому праву.
Аргентина намерена добиваться в том числе временных мер через Международный трибунал по морскому праву. Власти страны считают разработку месторождения незаконной эксплуатацией природных ресурсов на территории, суверенитет над которой Буэнос-Айрес оспаривает у Лондона. Великобритания, в свою очередь, опирается на право жителей островов на самоопределение и не признаёт аргентинские претензии.
Sea Lion расположен примерно в 220 километрах к северу от Фолклендских островов. Проектом управляет Navitas Petroleum с долей 65%, ещё 35% принадлежат британской Rockhopper Exploration. Компании оценивают общий объём нефти на месторождении примерно в 1,7 млрд баррелей, при этом независимо оценённые извлекаемые ресурсы Sea Lion составляют около 500 млн баррелей. Начало добычи запланировано на первый квартал 2028 года.
Спор вокруг архипелага продолжается десятилетиями. В 1982 году Аргентина установила контроль над островами, после чего Великобритания направила военную группировку и по итогам 74-дневной войны восстановила своё управление. Сегодня Фолкленды остаются британской заморской территорией, тогда как Аргентина продолжает считать их Мальвинскими островами и частью своей территории. В 2013 году жители архипелага на референдуме подавляющим большинством высказались за сохранение статуса британской территории.
Ранее Life.ru сообщал, что Аргентина начала процедуру введения санкций против 45 физических и юридических лиц, связанных с разведкой и добычей нефти и газа у Мальвинских островов. Решение также было принято по поручению Милея, а под ограничения должны попасть участники проектов, которые Буэнос-Айрес считает незаконными. Позднее на фоне нового витка спора аргентинский президент отменил запланированную поездку в Лондон, которая должна была состояться в октябре.
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