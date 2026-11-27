Великобритания намерена повысить предельный возраст отзыва отдельных категорий бывших военнослужащих с 55 до 65 лет, однако действующим резервистам предложат переходить на новые правила добровольно. Такие разъяснения 26 ноября опубликовало британское Министерство обороны.

Изменения предусмотрены законопроектом Armed Forces Bill 2026, который проходит рассмотрение в парламенте. Они затронут Стратегический резерв — бывших военнослужащих, сохраняющих юридическую обязанность вернуться в армию при определённых обстоятельствах. При этом большинство британских ветеранов таких обязательств не имеют.

Помимо повышения возрастного порога, власти хотят расширить основания для отзыва резервистов. Сейчас подобные меры предусмотрены прежде всего для чрезвычайных ситуаций и угроз национальной безопасности. Новые правила позволят возвращать бывших военных на службу уже на этапе подготовки к военным операциям.

Согласно разъяснению Минобороны, действующие участники Стратегического резерва и ветераны не будут автоматически переведены на обновлённые условия. Им предложат добровольно согласиться на изменения. Военнослужащие, продолжающие службу, получат возможность отказаться от новых условий.

Кроме того, законопроект предусматривает унификацию сроков обязательств перед резервом для бывших военнослужащих Королевского флота, морской пехоты, сухопутных и военно-воздушных сил. Британская армия рассчитывает, что изменения начнут действовать весной 2027 года после завершения законодательной процедуры.

Ранее Life.ru сообщал, что Минобороны Великобритании обратилось примерно к 100 тысячам резервистов с просьбой обновить контактные данные. Бывшим военным также предложили добровольно участвовать в подготовке и учениях НАТО Steadfast Defender, запланированных на весну 2027 года. Британские власти объяснили инициативу необходимостью укрепить оборонные возможности страны.