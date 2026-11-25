Британские власти предупредили компании, которые обеспечивают украинскую армию военной продукцией, о возможной угрозе диверсий и других атак. Для руководителей оборонных предприятий и организаций критически важной инфраструктуры организовали закрытые совещания с участием министров и представителей разведки. Об этом говорится в официальном заявлении правительства Великобритании.

Поводом стало предупреждение Национального управления по охране и безопасности (NPSA), входящего в структуру MI5, и Министерства обороны. Ведомства утверждают, что за последние месяцы Россия якобы активизировала попытки диверсий против европейских объектов, связанных с оборонной промышленностью. По их оценке, британские предприятия, непосредственно поставляющие оборудование украинским военным, а также компании из цепочек снабжения могут стать целями подобных действий.

Представители ведомств призвали компании пересмотреть меры безопасности. В частности, предприятиям рекомендовали сократить объём общедоступной информации о сотрудниках и деятельности организаций, усилить защиту цифровой инфраструктуры, научить персонал распознавать попытки наблюдения за объектами и своевременно сообщать о подозрительной активности.

Ранее Life.ru писал, что Великобритания закупила для Украины тонны взрывчатки, которая, согласно расследованию Financial Times, не соответствовала заявленному химическому составу. Американская компания Tripwire South LLC продавала британскому Минобороны вещество под названием EDC-4, позиционируя его как более мощную разновидность военной взрывчатки C-4. Однако проведённые ведомством испытания не обнаружили в поставленном продукте гексоген — основной компонент классической C-4.