Великобритания закупила для Украины тонны взрывчатки, которая, согласно расследованию Financial Times, не соответствовала заявленному химическому составу. Американская компания Tripwire South LLC продавала британскому Минобороны вещество под названием EDC-4, позиционируя его как более мощную разновидность военной взрывчатки C-4. Однако проведённые ведомством испытания не обнаружили в поставленном продукте гексоген — основной компонент классической C-4.

Контракты с американской компанией, возглавляемой предпринимателем Райаном Моррисом из Пенсильвании, заключались через специальное подразделение британского Минобороны, отвечающее за ускоренные поставки вооружений Украине.

Взрывчатка предназначалась в том числе для оснащения украинских ударных беспилотников. Согласно изученным журналистами документам, один из контрактов предусматривал возможность закупки до 204 тонн EDC-4 общей стоимостью около 26,3 миллиона фунтов стерлингов. При этом FT удалось проследить документы о поставках примерно 32 тонн взрывчатого вещества.

Расследование показало, что вместо заявленного гексогена в продукте содержался более дешёвый пентрит. Более того, собственные испытания британского Минобороны после первой поставки также не выявили гексоген.

В ведомстве подтвердили журналистам, что независимые исследования обнаружили пентрит в качестве единственного взрывчатого компонента. Однако британские военные решили не сообщать об этом поставщику, поскольку сочли продукт пригодным для выполнения поставленных задач.

В Минобороны также заявили, что контракт не предусматривал обязательного содержания конкретного взрывчатого вещества, а отзывы украинской стороны о поставленной продукции были положительными.

Член комитета по обороне Палаты общин Майк Мартин раскритиковал ситуацию, обратив внимание на то, что миллионы фунтов британских налогоплательщиков были потрачены на продукцию, состав которой не соответствовал описанию поставщика.

Сама Tripwire South отвергла выводы расследования. Представители компании утверждают, что поставляемая взрывчатка содержала гексоген, а её характеристики были указаны корректно. Фирма также пригрозила Financial Times судебным разбирательством.

Журналисты отдельно обратили внимание на возможные расхождения в документации по безопасности вещества. По оценке опрошенных FT специалистов, различия между гексогеном и пентритом могут иметь значение для безопасного обращения с продукцией.

Ранее Life.ru сообщал, что Великобритания готовит передачу Украине более тысячи ударных беспилотников большой дальности. Новые поставки должны войти в пакет военной помощи, предусматривающий финансирование производства беспилотных систем.