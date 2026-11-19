Великобритания передаст Украине более тысячи ударных беспилотников большой дальности, которые могут использоваться для атак вглубь России. Новые поставки войдут в пакет военной помощи на 260 миллионов фунтов стерлингов. Об этом сообщила канцелярия британского премьер-министра Энди Бёрнема.

Часть беспилотников сможет преодолевать расстояние свыше тысячи километров и нести тяжёлые боеголовки. В Лондоне рассчитывают, что это позволит ВСУ наносить удары по предприятиям военного производства и другим целям далеко за линией фронта.

О новом пакете помощи Бёрнем намерен объявить 19 ноября на встрече «коалиции желающих» в Берлине. Помимо ударных аппаратов, британские власти обещают наладить выпуск и поставки морских, разведывательных и логистических беспилотников. Более 80% средств из выделенного пакета планируется потратить внутри Великобритании.

Лондон также начал поставлять Киеву многоцелевые ракеты Lightweight Multirole Missiles (LMM). Кроме того, 12 британских оборонных компаний получили доступ к украинской платформе Avengers AI Labs, где собраны данные с поля боя для обучения искусственного интеллекта. Всего заявки на участие подали 92 компании.

Новый пакет анонсирован спустя два дня после того, как Британия пообещала передать Украине более тысячи зенитных ракет и свыше десяти радаров ПВО. Стоимость этой помощи составляет 240 миллионов фунтов, а первые поставки ожидаются в середине декабря.

Ранее Life.ru рассказывал о других планах Лондона по усилению военного сотрудничества с Киевом. В конце октября британские СМИ сообщили о подготовке новой партии дальнобойных ракет Storm Shadow для ВСУ. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова тогда предупредила, что российские военные предпримут меры для уничтожения таких целей. Кроме того, Великобритания запланировала дополнительные многомиллиардные инвестиции в производство беспилотников и военные технологии. Предполагалось, что финансирование поможет расширить возможности британской оборонной промышленности.