Германия выделит Украине новый пакет военной помощи на 273 миллиона евро (около 25 миллиардов рублей), основную часть которого направят на усиление противовоздушной обороны. Об этом заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус перед встречей глав оборонных ведомств Евросоюза в Брюсселе.

Средства направят на закупку американского вооружения по программе PURL, позволяющей странам НАТО финансировать поставки оружия Киеву из США. Речь прежде всего идёт о ракетах PAC-2 и PAC-3 для зенитных комплексов Patriot.

Новый пакет Германия профинансирует совместно с Норвегией. При этом заявленные 273 миллиона евро составляют немецкий взнос в программу, эквивалентный 300 миллионам долларов.

Помимо этого, Берлин подтвердил ранее объявленные поставки систем ПВО IRIS-T, новых радиолокационных станций и боеприпасов для истребителей F-16 и беспилотников. Также ведётся работа по интеграции немецких ракет IRIS-T в норвежские комплексы NASAMS, предназначенные для Украины.

Ранее Life.ru сообщал, что Германия отказалась передавать Украине дополнительные комплексы Patriot из собственных запасов. Писториус объяснял это риском возникновения брешей в противовоздушной обороне самой ФРГ, поскольку восполнить переданное вооружение в короткие сроки невозможно.