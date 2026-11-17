Ирландский журналист Чей Боуз раскритиковал Владимира Зеленского после его предложения вернуться к обсуждению ударов по российским пусковым установкам баллистических ракет. Комментируя заявление украинского лидера, обозреватель усомнился в его заинтересованности в мирном урегулировании.

«Похоже ли это на слова человека, который хочет, чтобы мирные переговоры увенчались успехом? Ему не нужна сделка. Он хочет получить больше денег для себя», — написал Боуз в социальной сети X.

Причиной для реакции журналиста стало вечернее обращение Зеленского 16 ноября. В нём экс-комик заявил, что западные партнёры располагают технологиями, позволяющими поражать российские пусковые установки баллистических ракет, и призвал предоставить Украине соответствующие возможности.

Ранее Life.ru сообщал, что в Госдуме заподозрили Зеленского в попытке сорвать переговоры с помощью требований о поставках ракет Taurus. Депутат Андрей Климов предположил, что украинский главарь вновь поднял вопрос о немецком дальнобойном вооружении, чтобы помешать трёхсторонним консультациям России, США и Украины в Абу-Даби.