Сами выбрали эскалацию: В Ирландии потрясены наглыми заявлениями Каллас о требованиях РФ
Боуз осудил жалобы Каллас на требования РФ по урегулированию на Украине
Кая Каллас. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis
Ирландский журналист Чей Боуз обвинил руководство Евросоюза в отказе от дипломатического урегулирования противоречий с Россией. Поводом стали заявления главы европейской дипломатии Каи Каллас о российских предложениях по безопасности, которые Москва представила ещё в 2021 году. Свою реакцию журналист опубликовал в социальной сети X.
«Каллас теперь признает, что условия России обсуждались еще в 2021 году. Но вместо переговоров поджигатели войны в Брюсселе выбрали эскалацию. Теперь условия стали ещё хуже, и она делает вид, что удивлена», — написал Боуз.
Ранее Каллас заявила, что Россия ещё до начала конфликта на Украине представила перечень требований к системе европейской безопасности. По словам главы евродипломатии, теперь Москва вновь выдвигает прежние условия, дополняя их новыми пунктами. Она назвала это предлогом для продолжения боевых действий и призвала европейские страны реалистично оценивать ситуацию.
Ранее Life.ru сообщал, что Кая Каллас призвала Евросоюз не обсуждать новые требования России по европейской безопасности. Глава евродипломатии заявила, что Москва использует вопросы безопасности как повод для продолжения конфликта, и призвала европейские государства не идти на уступки без встречных шагов.