Ирландский журналист Чей Боуз обвинил руководство Евросоюза в отказе от дипломатического урегулирования противоречий с Россией. Поводом стали заявления главы европейской дипломатии Каи Каллас о российских предложениях по безопасности, которые Москва представила ещё в 2021 году. Свою реакцию журналист опубликовал в социальной сети X.

«Каллас теперь признает, что условия России обсуждались еще в 2021 году. Но вместо переговоров поджигатели войны в Брюсселе выбрали эскалацию. Теперь условия стали ещё хуже, и она делает вид, что удивлена», — написал Боуз.

Ранее Каллас заявила, что Россия ещё до начала конфликта на Украине представила перечень требований к системе европейской безопасности. По словам главы евродипломатии, теперь Москва вновь выдвигает прежние условия, дополняя их новыми пунктами. Она назвала это предлогом для продолжения боевых действий и призвала европейские страны реалистично оценивать ситуацию.